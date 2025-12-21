ТАСС: солдаты бригады Нацгвардии Украины отказываются идти в бой у Нечволодовки

Раненые боевики саботируют приказы, сообщили в российских силовых структурах со ссылкой на радиоперехват

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Украинские военнослужащие 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины (13-й ОБрОН НГ "Хартия") отказываются подчиняться своим командирам и идти в бой на купянском направлении в районе Нечволодовки Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах со ссылкой на радиоперехват.

"На купянском направлении в районе Нечволодовка боевики 13 ОБрОН НГ "Хартия" отказываются продолжать выполнение задачи. Пока их шлют в бесполезные контратаки, где утилизируют целыми пачками, раненые боевики саботируют приказы", - рассказал собеседник агентства.

Так, один из украинских боевиков с позывным Дум спрашивает другого с позывным Макао: "Я так понял, хлопцы дальше не хотят выполнять миссию?", на что получает от него утвердительный ответ.