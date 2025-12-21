Группировка "Восток" за сутки уничтожила пять пунктов БПЛА ВСУ

Бойцы группировки также поразили шесть станций связи Starlink противника

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Восточной группировки войск уничтожили пять пунктов управления беспилотниками и шесть станций связи Starlink ВСУ за сутки. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

"В течение суток противник потерял <…> пункт боепитания, 6 станций спутниковой связи Starlink, 2 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 5 пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал он.