МО РФ: освобождение Светлого позволяет сузить кольцо вокруг ВСУ в Димитрове ДНР

Российская армия может продолжать уничтожение разрозненных групп противника, отметили в военном ведомстве

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российские военнослужащие смогут продолжить сужать кольцо блокирования противника в Димитрове благодаря освобождению населенного пункта Светлое в ДНР, сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Освобождение очередного населенного пункта на данном направлении позволяет сузить кольцо блокирования противника и продолжить уничтожение разрозненных групп окруженного гарнизона ВСУ в населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

Кроме того, в министерстве отметили, что в ходе освобождения Светлого действия штурмовиков по зачистке села от ВСУ активно поддерживали расчеты войск беспилотных систем группировки. "Операторы БПЛА сопровождали штурмовые группы, корректировали работу артиллерии, а также оперативно наносили огневое поражение по подразделениям ВСУ", - уточнили там.

20 декабря российское военное ведомство сообщило об освобождении Светлого.