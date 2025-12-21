Южная группировка за сутки уничтожила 5 наземных роботов и 26 блиндажей ВСУ

Противник также потерял шесть антенн связи, шесть пунктов управления и семь антенн БПЛА, восемь беспилотников, включая три R-18, сообщил начальник пресс-центра группы войск Вадим Астафьев

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Войска беспилотных систем Южной группировки войск уничтожили 5 наземных робототехнических комплексов и 26 блиндажей ВСУ за минувшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и северском направлениях уничтожено 6 антенн связи, 5 наземных робототехнических комплексов, 26 блиндажей ВСУ, 6 пунктов управления и 7 антенн БПЛА, сбито 8 беспилотников противника, в том числе 3 R-18", - сказал он.