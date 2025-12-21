Группировка "Восток" за сутки уничтожила более 10 коптеров ВСУ возле Гуляйполя

Боевую задачу выполнило подразделение войск беспилотных систем группировки

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. ВСУ за сутки потеряли свыше 10 коптеров от действий подразделений войск беспилотных систем группировки войск "Восток" в районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области, сообщили в Минобороны России.

"В результате действий операторов войск беспилотных систем "Востока" только за последние сутки в небе Гуляйполя было уничтожено более 10 тяжелых дронов противника", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в районе Гуляйполя операторы ударных БПЛА войск беспилотных систем группировки "Восток" свели к минимуму эффективность беспилотной авиации противника. В воздухе уничтожается большая часть тяжелых гексакоптеров типа "Баба-яга", направляющихся к позициям штурмовых подразделений ВС РФ, а также разведывательные БПЛА противника.

По данным Минобороны, артиллеристы группировки уничтожили опорные пункты ВСУ в Гуляйполе. "Действуя во взаимодействии с разведывательными БПЛА, расчеты самоходных артиллерийских установок "Мста-С" нанесли серию прицельных ударов по выявленным целям. В результате несколько опорных пунктов были уничтожены, что создало условия для дальнейших действий штурмовых групп", - сказали там.