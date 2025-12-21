Группировка "Центр" уничтожила живую силу противника в Димитрове

Цели поразили операторы ударных FPV-дронов группировки

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие войск беспилотных систем группировки войск "Центр" уничтожили живую силу ВСУ в окруженном Димитрове ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Расчеты войск беспилотных систем в составе 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" уничтожили живую силу формирований ВСУ в населенном пункте Димитров в ДНР", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что операторы ударных FPV-дронов уничтожили украинских боевиков в частных домах, погребах и многоэтажных зданиях. "Сломленные и разрозненные группы неонацистов пытаются сменить укрытия ночью, что не остается незамеченным нашими расчетами, тепловые сигнатуры боевиков хорошо видны на камерах ночного видения", - отметили там.