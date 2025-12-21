Артиллеристам группировки "Центр" вручили госнаграды в районе Красноармейска

Как подчеркнули в Минобороны, военнослужащие выполняют боевые задачи на самых опасных направлениях

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Центральной группировки войск были награждены государственными наградами на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Торжественная церемония награждения артиллеристов 268-го самоходно-артиллерийского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" государственными наградами состоялась на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции. За мужество, отвагу и героизм в ходе выполнения боевых задач командир самоходно-артиллерийского полка группировки полковник Алексей Морозов вручил военнослужащим медали "За отвагу", Суворова и Жукова", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, для многих военнослужащих это стала первая государственная награда.

"В ходе проведения специальной военной операции артиллеристы 268-го самоходно-артиллерийского полка выполняют боевые задачи на самых опасных направлениях. Расчеты реактивных систем залпового огня, самоходной, буксируемой и возимой артиллерии наносят существенное огневое поражение формированиям ВСУ, уничтожая опорные пункты и живую силу противника на красноармейском направлении", - добавили там.