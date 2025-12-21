Над регионами РФ за ночь сбили три украинских БПЛА

Из них два беспилотника уничтожили над Волгоградской областью

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС, архив

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь над регионами РФ три украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА - над территорией Волгоградской области и один БПЛА - над территорией Ростовской области", - сказали там.