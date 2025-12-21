ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
ТАСС: в Сумской области сдались в плен 13 военных ВСУ

Вместе с ними командир роты, сообщили в российских силовых структурах
04:23
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. 13 украинских военнослужащих 119-й отдельной бригады теробороны сдались в плен ВС РФ у Высокого Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На сумском направлении в ходе продвижения наших бойцов в районе Высокого враг понес значительные потери, взято в плен 13 военнослужащих 119-й отдельной бригады теробороны ВСУ, в том числе командир роты", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что командование запретило им покидать позиции, угрожая уничтожением дронами, и они приняли единственно верное решение - сдаться в плен. 

Военная операция на Украине