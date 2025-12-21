ТАСС: военные ВСУ бегут из Вильчи по полям мелкими группами
Редакция сайта ТАСС
04:24
МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Украинские военнослужащие 225-го отдельного штурмового полка бегут мелкими группами из Вильчи Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в росийских силовых структурах.
"На харьковском направлении личный состав 225-го отдельного штурмового полка мелкими группами начинает убегать из населенного пункта Вильча по полям. Примечательно, что отступающих атакуют как расчеты FPV бойцов "Севера", так и ВСУ", - сказал собеседник агентства.