В ДНР завершается зачистка красноармейско-димитровской агломерации

Советник главы региона Игорь Кимаковский отметил факт перехвата инициативы у ВСУ

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

ДОНЕЦК, 21 декабря. /ТАСС/. Операция по зачистке красноармейско-димитровской агломерации приближается к завершению, рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В этом году можно констатировать факт перехвата инициативы у вооруженных формирований Украины. В частности, успешно завершается операция по зачистке красноармейско-димитровской агломирации", - сказал Кимаковский.

В пятницу, 19 декабря, в ходе прямой линии президент России Владимир Путин сообщил, что стратегическая инициатива полностью перешла в руки ВС РФ, войска наступают по всем направлениям, противник отходит.