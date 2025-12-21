В ДНР завершается зачистка красноармейско-димитровской агломерации
07:07
ДОНЕЦК, 21 декабря. /ТАСС/. Операция по зачистке красноармейско-димитровской агломерации приближается к завершению, рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
"В этом году можно констатировать факт перехвата инициативы у вооруженных формирований Украины. В частности, успешно завершается операция по зачистке красноармейско-димитровской агломирации", - сказал Кимаковский.
В пятницу, 19 декабря, в ходе прямой линии президент России Владимир Путин сообщил, что стратегическая инициатива полностью перешла в руки ВС РФ, войска наступают по всем направлениям, противник отходит.