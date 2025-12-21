ТАСС: Киев обманул около 11 тыс. заключенных, вступивших в ВСУ

Государство так и не дало обещанные им права, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Украина обманула вступивших в ВСУ около 11 тыс. осужденных. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Мы проанализировали данные Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, согласно которым около 11 тыс. осужденных вступили в ВСУ. Однако государство так и не дало обещанные им права", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в начале 2024 года Украина начала вербовать заключенных в штурмовые подразделения ВСУ. Осужденные вышли по процедуре условно-досрочного освобождения. Украина обещала осужденным ряд гарантий, отметил собеседник. В частности, через год службы с них должны были снять административный надзор, и они могли бы уехать за пределы линии фронта и иметь отпуск.

"В реальности административный надзор не сняли ни с одного осужденного. За год действия закона о мобилизации заключенных командиры обнаружили, что алгоритма снятия надзора просто не существует. После ранения бывшие заключенные не могут списаться или перевестись на другие должности. Осужденный может быть только штурмовиком. Таким образом, их просто обманули", - указал он.

Можно предположить, продолжил он, что Украина не ожидала, что они останутся в живых после первых боев. В результате многие осужденные самовольно оставили место службы. "Либо есть другая версия: киевский режим рассчитывал, что за год война закончится, а бывшие заключенные не успеют отработать свой контракт и отправятся снова в тюрьму", - заключили в силовых структурах.