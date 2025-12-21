Бойцы РФ уничтожили НРТК, склад, тяжелые БПЛА и пехоту ВСУ в ДНР

Российские военные выполнили боевую задачу при помощи сброса боеприпаса с БПЛА и воздействия ударного FPV-дрона

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили наземный робототехнический комплекс (НРТК), два тяжелых беспилотника "Баба-яга", склад с боеприпасами, пункт управления БПЛА, а также пехоту противника в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На константиновском направлении в ДНР в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности в темное время суток операторами БПЛА Южной группировки войск был замечен дрон многоразового использования - октокоптер R-18 ("Баба-яга") ВСУ. Незамедлительно было принято решение на его уничтожение. В результате поражения ударным FPV-дроном БПЛА противника был уничтожен. В ходе дальнейшего наблюдения за местностью операторы БПЛА Южной группировки выявили НТРК ВСУ, при помощи которого подразделения ВСУ пытались организовать снабжение личного состава на линии боевого соприкосновения. В результате применения сброса боеприпаса с БПЛА и воздействия ударного FPV-дрона НТРК противника уничтожен", - говорится в сообщении.

В ведомстве также рассказали о боевой работе артиллеристов и операторов ударных БПЛА 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск, которые в боях на константиновском направлении уничтожили очередной гексакоптер "Баба-яга", пункт управления беспилотниками, а также склад с боеприпасами и пункт временной дислокации с пехотой ВСУ.