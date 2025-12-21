Российские войска поразили предприятия военной промышленности Украины
Редакция сайта ТАСС
09:25
обновлено 09:28
МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российские войска поразили предприятия военной промышленности Украины, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 144 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
Как отмечает ведомство, российская авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия поразили объекты военной промышленности, энергетики, транспортной и складской инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, места сборки дронов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 144 районах.