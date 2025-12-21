ВС РФ уничтожают окруженного противника в Димитрове и зачищают Родинское

Нанесено поражение живой силе и технике егерской, аэромобильной, воздушно-десантной, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российские военные уничтожают окруженного противника в Димитрове в ДНР и зачищают от разрозненных формирований ВСУ Родинское. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили уничтожение окруженного противника в городе Димитрове Донецкой Народной Республики и зачистку от разрозненных формирований ВСУ населенного пункта Родинское Донецкой Народной Республики", - сказали в МО РФ.

Нанесено поражение живой силе и технике егерской, аэромобильной, воздушно-десантной, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, бригады спецназначения "Азов" (запрещена в РФ, признана террористической) и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Веровка, Анновка, Сергеевка, Артемовка, Торецкое, Белицкое, Родинское, Новоалександровка Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области, добавили в ведомстве.