ВСУ потеряли танки Abrams и Leopard в зоне группировки войск "Центр"
Редакция сайта ТАСС
09:27
обновлено 09:34
МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Центр" уничтожили танки Abrams производства США и Leopard производства ФРГ в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Потери противника составили более 455 военнослужащих, танки Abrams производства США и Leopard производства ФРГ, 2 боевые бронированные машины, 4 пикапа, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной разведки", - сказали в министерстве.