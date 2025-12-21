ВСУ потеряли танки Abrams и Leopard в зоне группировки войск "Центр"

Потери противника составили более 455 военнослужащих

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Центр" уничтожили танки Abrams производства США и Leopard производства ФРГ в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Потери противника составили более 455 военнослужащих, танки Abrams производства США и Leopard производства ФРГ, 2 боевые бронированные машины, 4 пикапа, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной разведки", - сказали в министерстве.