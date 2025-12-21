Средства ПВО сбили за сутки 29 беспилотников самолетного типа ВСУ
Редакция сайта ТАСС
09:29
обновлено 09:31
МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО сбили 29 беспилотников самолетного типа ВСУ за сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 29 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказали в ведомстве.
По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 104 014 беспилотных летательных аппаратов, 640 зенитных ракетных комплексов, 26 637 танков и других боевых бронированных машин, 1 634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 062 орудия полевой артиллерии и минометов, 49 684 единиц специальной военной автомобильной техники.