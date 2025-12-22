Белоусов поздравил военных с освобождением Вильчи Харьковской области

Министр обороны России отметил, что гвардейцы прорывают оборону противника и занимают более выгодные рубежи, при этом уверенно продвигаясь вперед

Редакция сайта ТАСС

Министр обороны РФ Андрей Белоусов © Минобороны России

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих группировки войск "Север" с освобождением населенного пункта Вильча в Харьковской области. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

22 декабря Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Вильча Харьковской области.

"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 69-й гвардейской мотострелковой Красносельской ордена Ленина, Краснознаменной дивизии с освобождением населенного пункта Вильча Харьковской области", - говорится в сообщении.

Белоусов отметил, что гвардейцы прорывают оборону противника и занимают более выгодные рубежи, при этом уверенно продвигаясь вперед, чем обеспечивают успешное наступление группировки войск.

"Военнослужащие соединения продолжают славные традиции предков-победителей, достигая высоких результатов при выполнении задач специальной военной операции", - сказано в поздравительной телеграмме министра обороны. В ней он также подчеркнул, что подвиги прославленного соединения навсегда вписаны в героическую летопись русского воинства.

"Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих дивизии за верность воинскому долгу и присяге, а также выразил уверенность, что они продолжат с честью служить России и надежно обеспечивать ее безопасность", - добавили в военном ведомстве.