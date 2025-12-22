Путин ввел предельный возраст для службы в Росгвардии в Донбассе и Новороссии

До этого предельного возраста для поступающих на службу в Росгвардию на этих территориях не было - это означало, что служить могли любого возраста

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин продлил до 2028 года особый порядок поступления на службу в Росгвардию в регионах Донбасса и Новороссии, действие которого истекало 1 января 2026 года. Указ главы государства опубликован на портале правовых актов.

В сравнении с прошлой редакцией он претерпел некоторые изменения. Документ опубликован на портале правовых актов.

В частности, для претендентов на службу вводится ранее отсутствовавший предельный возраст. По общероссийским требованиям сейчас он составляет от 50 до 60 лет.

Помимо этого, введена необходимость в оформлении личного поручительства.