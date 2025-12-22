Путин присвоил звание "гвардейская" 6-й Ленинградской армии ВВС и ПВО

Подразделение удостоено наименования за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил 6-й Ленинградской Краснознаменной, ордена Жукова армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны почетное наименование "гвардейская". Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов постановляю: присвоить 6-й Ленинградской Краснознаменной, ордена Жукова армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны почетное наименование "гвардейская", - говорится в тексте указа.