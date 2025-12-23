Группировка "Восток" за сутки уничтожила четыре пункта БПЛА ВСУ

Противник также потерял четыре станции спутниковой связи Starlink

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили четыре пункта управления беспилотниками и четыре станции связи Starlink противника за минувшие сутки. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

"В течение суток противник потерял <…> пункт боепитания, четыре станции спутниковой связи Starlink, три беспилотных летательных аппарата самолетного типа и четыре пункта управления беспилотной авиацией", - сказал он.