Бойцы "Центра" готовятся в Красноармейске к встрече Нового года, украшают ели

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие беспилотных систем группировки войск "Центр" готовят места своей временной дислокации в освобожденном Красноармейске к встрече Нового года. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Не прекращая дежурство на линии боевого соприкосновения, бойцы на постах устанавливают новогодние ели, украшают их игрушками и гирляндами. Нередко в качестве главного елочного украшения используются трофейные дроны.

"Военнослужащие войск беспилотных систем группировки войск "Центр", выполняющие боевые задачи в освобожденном Красноармейске, между боевыми вылетами готовят места временной дислокации к встрече Нового года. При этом операторы в круглосуточном режиме вскрывают попытки перемещения противника, уничтожают боевиков, укрывающихся в строениях и лесопосадках", - сказали в министерстве.

Отмечается, что создание праздничной атмосферы в зоне боевых действий позволяет военнослужащим разрядить напряженный режим работы и вспомнить домашний уют, что значительно повышает боевой дух и эффективность выполнении боевых задач.