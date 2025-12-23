Бойцы 55-й дивизии морской пехоты ТОФ оттачивают навыки на полигоне в Приморье

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие преобразованной из 155-й бригады в 55-ю дивизию морской пехоты Тихоокеанского флота совершенствуют боевые навыки на приморском полигоне "Клерк". Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"В Приморском крае на полигоне "Клерк" береговых войск Тихоокеанского флота военнослужащие 55-й гвардейской Курской орденов Суворова и Жукова дивизии морской пехоты имени дважды Героя России генерал-майора М. Е. Гудкова в рамках боевой подготовки оттачивают мастерство ведения огня из боевых машин пехоты, минометов и ударных дронов во взаимодействии с разведывательными беспилотными летательными аппаратами", - информировали в пресс-службе.

Там отметили, что после завершения подготовки морские пехотинцы отправятся в зону спецоперации для выполнения боевых задач.

1 декабря сообщалось, что 155-я гвардейская бригада Тихоокеанского флота переформирована в 55-ю гвардейскую Курскую орденов Жукова и Суворова дивизию морской пехоты имени дважды Героя России генерал-майора М. Е. Гудкова.

Как сообщил 17 декабря на итоговой коллегии военного ведомства министр обороны РФ Андрей Белоусов, процесс перехода бригад морской пехоты на дивизионную структуру начался в Военно-морском флоте. Уже две бригады переформировываются в дивизии, а в 2026 году к ним добавятся еще две. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил 18 декабря, что в ВМФ сформировано командование морской пехоты.

В марте президент России Владимир Путин отмечал, что бригады морской пехоты будут реорганизованы в дивизии.