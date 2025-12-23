Южная группировка уничтожила робототехнический комплекс и 20 блиндажей ВСУ

Ликвидировано пять беспилотников противника

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Войска беспилотных систем Южной группировки войск уничтожили за сутки на краматорском, константиновском и северском направлениях наземный робототехнический комплекс, 5 беспилотников, а также 20 блиндажей и укрытий ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Войсками беспилотных систем группировки на краматорском, константиновском и северском направлениях уничтожены 4 антенны связи, наземный робототехнический комплекс, 20 блиндажей и укрытий ВСУ, 3 антенны БПЛА, 2 генератора, квадроцикл. Сбито пять беспилотников противника", - сказал Астафьев.