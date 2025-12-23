Расчет FPV-дрона уничтожил октокоптер ВСУ R18 на константиновском направлении

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Операторы FPV-дрона Южной группировки войск уничтожили на константиновском направлении ударный октокоптер R-18, наземный робототехнический комплекс и антенны управления ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На константиновском направлении в Донецкой Народной Республике в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности в темное время суток операторами БПЛА Южной группировки войск был замечен дрон многоразового использования - октокоптер R-18 ВСУ. В результате поражения ударным FPV-дроном БПЛА противника был уничтожен", - информировали в ведомстве.

Там рассказали, что в ходе наблюдения за местностью операторы БПЛА выявили наземный транспортный роботехнический комплекс ВСУ, при помощи которого подразделения ВСУ пытались организовать снабжение личного состава на линии боевого соприкосновения. В результате применения сброса боеприпаса с БПЛА и воздействия ударного FPV-дрона НТРК противника уничтожен. Также в светлое время суток были выявлены и уничтожены две антенны управления ВСУ, в том числе антенна терминала Starlink.