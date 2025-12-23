ВС РФ проводят дистанционное разминирование в районе Гуляйполя

Для этого военные применяют дроны, рассказали в Минобороны

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Инженерные подразделения группировки войск "Восток" проводят дистанционное разминирование с помощью беспилотников в районе Гуляйполя Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области инженерные подразделения 29-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" выполняют задачи по разминированию местности с задействованием беспилотников", - информировали в ведомстве.

Там уточнили, что в ходе воздушной разведки операторы беспилотников выявляют установленные противником минные заграждения на маршрутах возможного продвижения. После уточнения расположения взрывоопасных предметов они уничтожаются путем установки накладного заряда при помощи квадрокоптера, что обеспечивает их гарантированное уничтожение на месте.