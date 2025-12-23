Группировка "Север" уничтожила отступавших из Вильчи солдат ВСУ

ВС РФ ликвидировали украинских военных при помощи ударного БПЛА, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили пехоту ВСУ, отступавшую из освобожденного населенного пункта Вильча Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие 128-й отдельной мотострелковой бригады 44-го корпуса группировки войск "Север" уничтожили отступающую пехоту ВСУ из освобожденного населенного пункта Вильча Харьковской области", - информировали в ведомстве.

Там предоставили кадры объективного контроля, на которых оператор FPV-дрона с оптоволоконным управлением и осколочно-фугасной боевой частью направил ударный беспилотник в бросившего свои позиции противника.

Отмечается, что военнослужащие 128-й отдельной мотострелковой бригады в составе расчетов ударных БПЛА войск беспилотных систем обеспечили освобождающих населенный пункт Вильча штурмовиков прикрытием и сопровождением, точечно выбивали ВСУ из его укрепленных позиций.

Кроме того, в рамках противоборства с техникой и средствами операторы БПЛА войск беспилотных систем ведут охоту за тяжелыми гексакоптерами ВСУ, уничтожая их тараном в воздухе заблаговременно до подлета к российским позициям.

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил 22 декабря военнослужащих группировки войск "Север" с освобождением населенного пункта Вильча в Харьковской области.