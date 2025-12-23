Расчет САУ "Мальва" уничтожил скрытый опорный пункт ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мальва" группировки войск "Запад" уничтожил управляемыми снарядами укрепленный опорный пункт с живой силой ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие 27-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Запад" нанес высокоточный удар из новейшей самоходной артиллерийской установки "Мальва", полностью уничтожив скрытый укрепленный опорный пункт с живой силой ВСУ в Харьковской области", - информировали в ведомстве.

Там рассказали, что получив точные координаты замаскированной цели, артиллеристы точным огнем, применяя управляемые артиллерийские снаряды, накрыли укрепленную позицию противника, укрывавшуюся в глубине лесного массива. В результате удара объект инфраструктуры, использовавшийся для управления и снабжения, был полностью разрушен. После успешного выполнения огневой задачи расчет "Мальвы" оперативно сменил огневую позицию, обеспечив собственную безопасность от возможного ответного огня.