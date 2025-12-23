ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на северском направлении

Цель поразили расчеты орудий Д-30 группировки "Юг", отметили в Минобороны
02:03
© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Расчеты орудий Д-30 Южной группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками и укрытие с военными ВСУ на северском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Операторы БПЛА войск беспилотных систем Южной группировки войск с помощью разведывательных дронов выявили пункт управления беспилотниками и укрытие с пехотой противника на северском направлении. Координаты целей были переданы расчетам гаубиц Д-30, которые нанесли по ним серию точных ударов 122-мм снарядами. Объективный контроль с БПЛА подтвердил уничтожение целей", - информировали в ведомстве. 

