ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на северском направлении

Цель поразили расчеты орудий Д-30 группировки "Юг", отметили в Минобороны

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Расчеты орудий Д-30 Южной группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками и укрытие с военными ВСУ на северском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Операторы БПЛА войск беспилотных систем Южной группировки войск с помощью разведывательных дронов выявили пункт управления беспилотниками и укрытие с пехотой противника на северском направлении. Координаты целей были переданы расчетам гаубиц Д-30, которые нанесли по ним серию точных ударов 122-мм снарядами. Объективный контроль с БПЛА подтвердил уничтожение целей", - информировали в ведомстве.