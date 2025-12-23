Су-34 ударил фугасными авиабомбами по позициям ВСУ в Вильче

Скопление живой силы и техники противника обнаружила воздушная разведка, отметили в Минобороны

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар фугасными авиабомбами (ФАБ) по позициям ВСУ в ходе боев за поселок Вильча Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по позициям подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север". Операторы БПЛА войск беспилотных систем зафиксировали точечное попадание ФАБ по позициям с живой силой ВСУ в населенном пункте Вильча Харьковской области. Удар наносился по заданным координатам авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции", - информировали в ведомстве.

Там отметили, что военнослужащие 128-й отдельной мотострелковой бригады 44-го корпуса в составе операторов БПЛА войск беспилотных систем зафиксировали точечное попадание ФАБ по позициям ВСУ в Вильче. Благодаря работе воздушной разведки было зафиксировано скопление живой силы и техники в указанном квадрате, куда был нанесен удар.

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил 22 декабря военнослужащих группировки войск "Север" с освобождением населенного пункта Вильча в Харьковской области.