Группировка "Запад" за сутки уничтожила 33 пункта БПЛА и 34 тяжелых коптера ВСУ

Ликвидированы шесть полевых складов боеприпасов противника

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Западной группировки войск уничтожили 33 пункта управления беспилотниками и 34 тяжелых квадрокоптера противника за минувшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Расчетами противовоздушной обороны, группами РЭБ и постами воздушного наблюдения группировки подавлены и сбиты в воздухе 3 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 34 тяжелых боевых квадрокоптера R-18 ("Баба-яга" - прим. ТАСС). Кроме того, вскрыты и уничтожены 33 пункта управления беспилотными летательными аппаратами, терминал спутниковой связи Starlink и 6 полевых складов боеприпасов ВСУ", - сказал он.