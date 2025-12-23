Штурмовики группировки "Центр" добивают окруженные формирования ВСУ в Димитрове

Российские военнослужащие методично продвигаются вперед, сообщили в Минобороны РФ

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Штурмовые группы группировки войск "Центр" уничтожают окруженные формирования ВСУ в городе Димитров ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Военнослужащие штурмовых подразделений 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко методично продвигаются в населенном пункте Димитров, уничтожая скрывающихся неонацистов. Их боевую работу поддерживают расчеты войск беспилотных систем группировки войск "Центр", - информировали в ведомстве.

Там отметили, что операторы ударных беспилотников ликвидируют живую силу и огневые точки, оборудованные неонацистами в жилых домах, зданиях и сооружениях, а также срывают попытки ВСУ обеспечить разрозненные группы боевиков провизией и боеприпасами сбросами с беспилотников.