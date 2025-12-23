Расчет "Солнцепека" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении

Военнослужащие российской армии использовали зажигательные реактивные снаряды

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Центр" уничтожил зажигательными реактивными снарядами опорный пункт формирований ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Военнослужащие расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" 2-го гвардейского полка радиационной, химической и биологической защиты 2-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" уничтожили зажигательными реактивными снарядами опорный пункт формирований ВСУ с замаскированными огневыми точками", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что расчет ТОС-1А "Солнцепек" в ходе выполнения задачи по поддержке наступательных действий штурмовых подразделений на красноармейском направлении выполнил залп 220-мм реактивными зажигательными снарядами по указанным координатам. После выполнения задачи расчет оперативно покинул боевую позицию. Корректировка и контроль поражения цели осуществлялись в режиме реального времени расчетом войск беспилотных систем группировки.

Кроме того, в ходе движения бойцы группы огневой поддержки обнаружили в воздухе тяжелый коптер украинских боевиков и сосредоточенным огнем уничтожили его, тем самым защитив и сохранив личный состав и боевую машину.