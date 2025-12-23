Операторы FPV-дронов уничтожили орудия и склад боеприпасов ВСУ у Гуляйполя

Цели поразили военнослужащие группировки "Восток", рассказали в Минобороны

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск "Восток" уничтожили артиллерийские орудия и склад боеприпасов ВСУ в районе Гуляйполя Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области операторы войск беспилотных систем группировки "Восток" в ходе воздушной разведки обнаружили самоходную артиллерийскую установку PzH 2000 немецкого производства, буксируемую артиллерийскую систему М777, минометную позицию и склад боекомплекта. После передачи координат по выявленным целям расчеты ударных FPV-дронов нанесли прицельные удары", - информировали в ведомстве.

Там отметили, что в результате огневого воздействия были уничтожены самоходка PzH 2000, артсистема М777, миномет и пункт боепитания противника, что лишило его артиллерийской поддержки в этом районе.

Кроме того, в ходе воздушной разведки операторы разведывательных беспилотников обнаружили группу противника в районе городской застройки населенного пункта Гуляйполе, а также зафиксировали расположение опорных пунктов. Координаты были переданы артиллерийским расчетам гаубицы "Мста-Б". В результате артиллерийских ударов опорные пункты ВСУ в городской застройке Гуляйполя были уничтожены.