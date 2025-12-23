В ДНР заявили, что ВС РФ зажимают ВСУ в районе Дробышево, Диброво и Озерного

Это расширяет возможности наступления на Северск, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский

Редакция сайта ТАСС

МАРИУПОЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Российская армия зажимает ВСУ в районе Дробышево, Диброво и Озерного на краснолиманском направлении, что расширяет возможности наступления на Северск Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Работает 25-я общевойсковая армия. Они зажимают противника в районе Дробышева и со стороны Диброва. Ведут очень успешные бои в районе населенного пункта Озерное. <…> Я думаю, что у них там будет серьезное продвижение в ближайшее время. Они очень плотно работают с группировкой "Южная", давят противника. Озерное - это туда, в сторону Северска. Там идет накат практически со всех сторон", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.

По оценке эксперта, российские силы смогут развить наступление, используя опыт боев в Серебрянском лесничестве.