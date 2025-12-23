ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Марочко: к освобождению Андреевки привело продвижение на широком фронте

Российские военные давят на участке фронта в Запорожской и Днепропетровской областях на противника очень серьезно, подчеркнул военный эксперт
Редакция сайта ТАСС
12:14
© Алексей Коновалов/ ТАСС

ЛУГАНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Освобождение Андреевки Днепропетровской области свидетельствует о продвижении армии РФ на широком фронте на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, российские бойцы "очень серьезно давят" на противника на данном участке.

"Освобождение Андреевки - это очередное подтверждение нашего продвижения на очень широком участке фронта в Запорожской и Днепропетровской областях. Сейчас, действительно, наши силы давят здесь на противника очень серьезно", - сказал он.

Об освобождении Андреевки в Минобороны РФ заявили 23 декабря. 

