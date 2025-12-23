Над регионами России за три часа сбили 17 украинских БПЛА

Из них 10 аппаратов уничтожили в Брянской области

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили над регионами РФ с 20:00 до 23:00 мск 17 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили Минобороны России.

"23 декабря с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 10 - над территорией Брянской области, 4 - над территорией Курской области и по 1 - над территориями Белгородской, Калужской и Тульской областей", - сказали там.