Марочко: освобождение Андреевки позволит ВС РФ продвигаться на нескольких зонах

Военный эксперт также отметил, что взятие под контроль населенного пункта даст возможность уничтожить логистику ВСУ

ЛУГАНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Российские бойцы, освободив Андреевку Днепропетровской области, смогут продвигаться сразу на нескольких участках зоны специальной военной операции и уничтожать логистику Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Андреевка является промежуточным звеном для того, чтобы продвигаться дальше в западном направлении. <…> Ну и, естественно, тот населенный пункт, который расположен выше, - Покровск, - очень такой серьезный логистический хаб украинских боевиков. Это тоже одна из задач российской армии - взять его в клещи. Поэтому с Андреевки мы можем двигаться и в северо-западном направлении вдоль административной границы для перерезания логистических путей и для купирования тех угроз, которые возникают для жителей Запорожской области именно с данного направления", - сказал он.

Военный эксперт уточнил, что для продвижения в западном направлении от Андреевки российским бойцам придется "серьезно подготовиться", поскольку в этом районе расположены стратегические высоты, которые еще контролируются противником. "Поэтому для продвижения в сторону Запорожья нам нужно серьезно поработать над этими позициями, уничтожить их и продвигаться дальше", - сообщил он.

Об освобождении Андреевки в Минобороны РФ заявили 23 декабря.