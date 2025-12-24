Бойцы российской армии уничтожают окруженные в Родинском формирования ВСУ

Силы противника ликвидируют подразделения мотострелков и расчеты войск беспилотных систем группировки "Центр"

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Подразделения мотострелков и расчеты войск беспилотных систем группировки "Центр" ликвидируют окруженные формирования ВСУ в населенном пункте Родинское в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Подразделения 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" выполняют боевую работу по ликвидации живой силы формирований ВСУ в населенном пункте Родинское севернее Красноармейска Донецкой Народной Республики", - информировали в ведомстве.

Там отметили, что расчеты беспилотных систем ведут круглосуточную воздушную разведку районов населенного пункта и его окрестностей.

В Минобороны РФ подчеркнули, что слаженные действия артиллерии и расчетов войск беспилотных систем группировки позволяют наносить точечные удары по объектам, которые подразделения ВСУ используют в качестве укрытий, огневых точек и узлов обороны, способствуя планомерному продвижению штурмовых отрядов соединения в плотной городской застройке Родинского.