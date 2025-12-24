Боец Карпов: военные ВСУ выдавали себя за гражданских, чтобы сбежать из Светлого

Командир разведывательной роты отметил, что многие украинские военнослужащие не оказывали сопротивления во время освобождения населенного пункта

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие ВСУ переодевались в штатское и изображали мирных граждан, чтобы получить возможность сбежать при освобождении российскими войсками населенного пункта Светлое в ДНР. Об этом рассказал командир разведывательной роты Сергей Карпов на видеозаписи, распространенной Минобороны РФ.

"Противник переодевался в гражданскую форму одежды, пытаясь выйти. Мы проводили опрос гражданского населения, переписывали всех, передавали данные. Ну и видно было, что человек нервничает. Если он военнослужащий, то, в принципе, очень сильно отличается от гражданских. Благодаря некоторым знаниям и навыкам командиров взводов, моих солдат мы их вычисляли", - рассказал Карпов.

По его словам, переодетые украинцы выглядели подавленно. "Один был одет полностью в гражданскую форму одежды: джинсы, темная куртка, передвигался на велосипеде. Пытался косить под мирного жителя, чтобы подали еды, воды, оказали помощь. Но погорел, начал нервничать, когда начали задавать вопросы. Был незамедлительно взят в плен, допрошен. Они ведут себя не расслабленно, они подавленные", - отметил российский военнослужащий.

По словам Карпова, многие украинские военнослужащие не оказывали сопротивления во время освобождения Светлого. "Они просто прятались. Когда подошли поближе, даже не оказывали сопротивления и сдались в плен", - рассказал он.

Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Светлое 20 декабря.