Боец Бабак: ВС РФ вычисляли солдат ВСУ среди гражданских по обожженным рукам

Оператор разведывательного дрона рассказал, что присутствие военных противника в населенных пунктах определяют по наличию мусора

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российские военнослужащие вычисляли военных ВСУ, пытавшихся выдавать себя за мирных граждан при освобождении населенного пункта Светлое в ДНР, по обожженным порохом рукам. Об этом рассказал оператор разведывательного дрона Андрей Бабак на видеозаписи, распространенной Минобороны РФ.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Огрызаются, пытаются убежать, но в ходе последних событий у них это не получается. Сейчас мы уже идем ходом, занимаем свои плацдармы. Работа идет. <...> [Говорят] все мы повара, водители. А у самих руки, обожженные порохом. Да, они отличаются: даже смотришь на него, видно, что он прожженный. Или повар - он моет, ничего не знает, ручки нежные. А здесь такая уже капитально огрубевшая кожа", - рассказал военнослужащий.

По словам бойца, зачастую они вычисляют военнослужащих в населенных пунктах по мусору. "Мы выявляем цели, где они сидят, ведем видеофиксацию уничтожения этих целей. Днем тепловой след находим в основном по мусору. Где гражданские живут, у них чистенько все, прибрано всегда. А где заходят военные, везде грязь, мусор. По этим признакам находим", - отметил боец.

Минобороны РФ сообщило об освобождении Светлого в ДНР 20 декабря.