Гаубица Д-30 уничтожила пункт дислокации ВСУ возле Константиновки

Боевую задачу выполнили артиллеристы Южной группировки войск

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Расчет 122-мм гаубицы Д-30 Южной группировки войск уничтожил пункт временной дислокации (ПВД) ВСУ в районе Константиновки ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Проводя разведку в районе населенного пункта Константиновка, операторы БПЛА подразделения войск беспилотных систем в составе 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск обнаружили вражеский пункт временной дислокации, в котором находилось не менее 10 украинских боевиков. Данные по цели были переданы расчету 122-мм гаубицы Д-30, который двумя точными попаданиями уничтожили ПВД с живой силой противника", - информировали в ведомстве.