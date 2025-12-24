"Град" уничтожил опорные пункты ВСУ в Гуляйполе

Реактивная система залпового огня также поразила живую силу противника

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" группировки войск "Восток" уничтожили опорные пункты ВСУ в Гуляйполе Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе воздушной разведки операторами войск беспилотных систем в районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области были выявлены опорные пункты противника. Полученные координаты были переданы расчетам РСЗО "Град" 35-й армии группировки "Восток". После выдвижения на огневую позицию расчет боевой машины нанес удар реактивными снарядами по полученным целям", - заявили в ведомстве.

Там отметили, что в результате огневого воздействия были уничтожены опорные пункты противника, а также находившаяся в них живая сила. Удар нарушил систему обороны на этом участке и создал условия для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки "Восток".