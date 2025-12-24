FPV-дроны при освобождении Прилипки уничтожили боевую технику ВСУ

Ликвидация целей нарушает логистику противника, что помогает бойцам ВС РФ расширять буферную зону

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили бронеавтомобиль HMMWV, многоцелевой бронетягач и тяжелый гексакоптер ВСУ в ходе освобождения села Прилипка Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения боевой техники, живой силы и тяжелого гексакоптера подразделений ВСУ операторами FPV-дронов войск беспилотных систем в районе населенного пункта Прилипка Харьковской области", - говорится в сообщении.

На кадрах расчетами ударных БПЛА уничтожены бронеавтомобиль HMMWV производства США с группой боевиков ВСУ, тяжелый гексакоптер и многоцелевой тягач. Кроме того, расчет разведывательного БПЛА обнаружил боевиков ВСУ при попытке скрыться из окрестностей Прилипки. Цели были переданы подразделению беспилотных систем и поражены.

Отмечается, что уничтожение техники и живой силы ВСУ нарушает логистику противника, благодаря чему военнослужащие группировки войск "Север" продолжают расширение буферной зоны безопасности.

Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Прилипка 23 декабря.