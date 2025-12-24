FPV-дроны устроили доставку грузов штурмовикам на купянском направлении

Такая практика позволяет оперативно пополнять запасы подразделений, находящихся в непосредственном соприкосновении с противником

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов группировки войск "Запад" организовали канал непрерывной доставки грузов штурмовым подразделениям в Купянском районе Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие 27-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" ежедневно снабжают продовольствием штурмовые подразделения на купянском направлении", - говорится в сообщении ведомства.

Операторы FPV-дронов в условиях сложной тактической обстановки организовали непрерывный канал доставки грузов штурмовикам. Используя специализированные FPV-дроны, военнослужащие ежедневно и в любое время суток осуществляют транспортировку продовольствия и вещей первой необходимости, включая боеприпасы, медикаменты, средства индивидуальной защиты и другое снаряжение, критически важное для выполнения боевых задач.

Отмечается, что такая практика позволяет оперативно пополнять запасы подразделений, находящихся в непосредственном соприкосновении с противником, минимизируя риски для личного состава и обеспечивая высокую мобильность и автономность штурмовых групп.