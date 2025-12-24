Дроны нанесли высокоточные удары по объектам ВСУ в Запорожской области

Бойцы группировки "Днепр" поразили живую силу и технику противника

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Расчеты ударных FPV-дронов новороссийских десантников группировки войск "Днепр" нанесли высокоточные удары по объектам ВСУ в районе населенных пунктов Приморское и Степногорск Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В зоне ответственности группировки войск "Днепр" расчеты беспилотных систем ВДВ эффективно уничтожают объекты противника. В районе населенных пунктов Приморское и Степногорск Запорожской области в результате точной работы операторов БПЛА, управляемых по оптоволоконным кабелям, из состава подразделений войск беспилотных систем Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ нанесено поражение живой силе и технике ВСУ", - заявили в ведомстве.

Там отметили, что на основе данных, полученных воздушной разведкой, были обнаружены и своевременно поражены замаскированное орудие полевой артиллерии, автомобиль с личным составом ВСУ, а также пункт временной дислокации противника. Огневое поражение заданных целей было оперативно и точно выполнено операторами ударных FPV-дронов, управляемых по оптоволоконным каналам связи.

В Минобороны подчеркнули, что благодаря профессиональным действиям подразделений беспилотных систем Новороссийских десантников боевой потенциал противника был существенно снижен. Слаженная работа разведки и ударных групп создает благоприятные условия для выполнения задач подразделениями ВДВ группировки войск "Днепр" в зоне своей ответственности.