Минометчики уничтожили быстроходный катер с диверсантами ВСУ в дельте Днепра

Цели поразил расчет соединения береговой обороны группировки войск "Днепр"

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Минометный расчет соединения береговой обороны группировки войск "Днепр" уничтожил быстроходный катер с диверсионно-разведывательной группой ВСУ в дельте Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"В ходе выполнения задач по обнаружению позиций, техники и живой силы противника на правобережье реки, оператором разведывательного БПЛА было обнаружено передвижение быстроходного катера противника в островной части реки Днепр. Координаты были переданы на пункт управления минометной батареи соединения. Гвардейцы-минометчики, получив координаты, точным попаданием уничтожили катер с диверсионно-разведывательной группой противника, не позволив ей высадиться на нашем берегу", - информировали в ведомстве.

Кадры объективного контроля, полученные с разведывательного беспилотника в режиме реального времени, подтвердили поражение цели и уничтожение диверсионно-разведывательной группы ВСУ.

"Наша основная задача - не допустить высадки противника на островах в протоках Днепра. Накрываем огнем. Только наблюдательный пункт докладывает, что наблюдает и слышит парус противника, немедленно докладывает нам по рации координаты. Мы наводимся и наносим огневое поражение противнику", - рассказал командир миномета с позывным Дыня на видео, предоставленном Минобороны РФ.