БПЛА Supercam скорректировал уничтожение бронетехники и позиций ВСУ

Цели противника поразил расчет самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Расчет разведывательного беспилотника Supercam группировки войск "Центр" обеспечил наведение артиллерии для уничтожения бронетехники и позиций ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие расчета войск беспилотных систем группировки войск "Центр" с применением БПЛА Supercam обеспечили наведение артиллерии и контроль уничтожения выявленных вражеских целей, в числе которых бронетехника и укрепленные огневые точки формирований ВСУ на красноармейском направлении", - информировали в ведомстве.

Там отметили, что расчет беспилотника Supercam, выполняя воздушную разведку на ближних и дальних рубежах линии боевого соприкосновения, обеспечил круглосуточный мониторинг, выявив скопления живой силы, бронетехники и движение живой силы на укрепленных позициях ВСУ.

Разведданные были переданы расчету самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С", который осуществил огневое поражение противника. Операторы разведывательного дрона Supercam контролировали поражение цели в режиме реального времени.