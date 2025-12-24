Бойцы отряда "БАРС-37" уничтожили бронетехнику ВСУ на запорожском направлении

Добровольцы эффективно применяют против ВСУ ударные беспилотники, не испытывая сложностей в преодолении систем радиоэлектронной борьбы, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие-добровольцы отряда "БАРС-37" группировки войск "Днепр" уничтожили бронемашину "Козак", пикап и грузовики ВСУ на запорожском направлении. Об этом в видео от Минобороны рассказал боец отряда с позывным Перестель.

"За последнюю БЗ (боевую задачу - прим. ТАСС) были уничтожены <…> "Козак", "буханка", которая осуществляла подвоз БК (боекомплекта - прим. ТАСС), легковой автомобиль, пикап, грузовая техника - две единицы. Пытались укрепить свои позиции подвозом бревен для блиндажей, для укрепления огневых точек", - сказал он.

Военнослужащий добавил, что добровольцы эффективно применяют против ВСУ ударные беспилотники, не испытывая сложностей в преодолении систем радиоэлектронной борьбы.

В свою очередь в Минобороны рассказали, что представители Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба РФ передали добровольцам отрядов "БАРС" новые автомобили, мотоциклы, а также аппаратные комплексы подавления каналов управления БПЛА противника. Также отмечается, что за мужество, отвагу и героизм в ходе освобождения территорий от сил противника добровольцам отрядов "БАРС" были вручены государственные и ведомственные награды.