Марочко: ВС РФ на полкилометра вклинились в оборону ВСУ у Надии и Сергеевки

Военный эксперт добавил, что северо-восточнее Новогригоровки российские бойцы взяли лесополосу, которую долгое время удерживал противник

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Российские бойцы, оттеснив Вооруженные силы Украины (ВСУ) на четырехкилометровом участке фронта на северо-западе Луганской Народной Республики, на полкилометра вклинились в оборону противника на этом участке. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"В районах Надии и Сергеевки ЛНР российские войска оттеснили вооруженные формирования Украины на четырехкилометровом участке фронта и вклинились в оборону противника приблизительно на 500 м", - сказал он.

Марочко добавил, что северо-восточнее Новогригоровки (украинское название - Новоегоровка) российские бойцы взяли лесополосу, которую долгое время удерживали украинские солдаты.

Военный эксперт уточнил, что успехам российских сил на северо-западных рубежах республики предшествовало "регулярное огневое воздействие", которое "ухудшило оперативно-тактическую ситуацию боевиков и вынудило командование ВСУ проводить перегруппировку и оставлять занимаемые позиции".

2 октября президент РФ Владимир Путин заявлял, что в Донецкой Народной Республике украинские войска контролируют "где-то 19% с небольшим" территории, в Луганской Народной Республике российским войскам осталось освободить 0,13% территории. По его словам, в Запорожской и Херсонской областях ВСУ контролируют 24-25% территорий субъекта.